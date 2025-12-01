AKP’li Yavuz Aman, Vatikan Devlet Başkanı Papa’yı, yurt dışı gezileri ve lüks otomobilleriyle hatırlanan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile karşılaştırdı. Aman, “Diyanet İşleri Başkanı’nın arabasına laf edenler, Papa’nın gezdiği helikoptere birşey demiyor” diye yazınca sosyal medya karıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Aman’a, Papa’nın helikopterinin Cumhurbaşkanlığı’na ait helikopter olduğunu ve Erdoğan’ın 14. Leo’ya tahsis ettiğini hatırlattı ve şu yorumları yaptı:

“Adam dünyadaki tüm Katoliklerin en baş lideri. Aynı zamanda devlet başkanı. Bizimki sadece bürokrat bilgin olsun”, “Şaşkın, o Helikopter de bizim”, “Yani sen cumhurbaşkanının kendi verdiği helikoptere laf mı söylüyorsun bu helikopter cumhurbaşkanımıza ait.”