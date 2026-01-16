İsrail medyasının haberlerine göre, Cuma günü İsrail ordusuna ait bir helikopter, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde, Beytüllahim'in doğusundaki Kisan kasabası yakınlarında düştü.

İsrail işgal ordusu, helikopterin hafta başında Etzion Tugayı bölgesinde arıza yaptıktan sonra başka bir helikopter tarafından taşınırken parçalanarak düştüğünü açıkladı.

Kazada ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Arızalı helikopterin içinde hiç kimse yoktu.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, hava kuvvetleri komutanının kazayla ilgili koşulları belirlemek için bir soruşturma komitesi kurulmasını emrettiğini söyledi.