Hülya Avşar, ortağı olduğu medikal markasının lansmanı için önceki gün Ortaköy'deki bir mekanda muhabirlerle bir araya geldi.

"İBRAHİM TATLISES İLE HAKAN ALTUN KULLANDI"

Avşar, "Türkiye'de ilkleri yapmaya alışkınım ama şu an dünyada da bir ilki yapıyorum. Eczanelerde de reçete edilen bir ürün bu. İzmir'de fabrika kuruldu ve üretimler başladı. 'Cepte Tedavi' diye bir isim taktım ben buna. İbrahim Tatlıses ile Hakan Altun kullandı. Çok memnun kaldıklarını söylediler" dedi.

"ŞİMDİKİ GENÇLER EĞLENEMİYORLAR"

Geçen günlerde "Yeni nesil gençler gençliklerini yaşayamıyorlar, bizim zamanımızda böyle değildi" sözleri hatırlatılan şarkıcı "Ben böyle düşünüyorum, bizim tarzımız şimdikilere demode geliyor belki ama o zaman daha güvenilir ortamlardı. Şimdikiler evde, masa başında, oyunda... Evlerde toplanıyorlar, eğlenemiyorlar bence" yorumunu yaptı.

Yapay zekâ ile yapılan müzikler hakkında da konuşan Avşar, "Her şey dönüyor dolaşıyor ve bir şekilde eskiye dönüyoruz yine. Geleneksel her zaman kazanıyor, ben bir şey olacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Helin Avşar da "Hülya Avşar ile çalışmak zor mu?" sorusuna, "Ablam beni zorluyor, yalan söylemeyeyim" yanıtını vererek güldü.