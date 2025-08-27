Bala ATEŞ

SÖZCÜ TV, Karadeniz’in en güzel şehirlerinden Sinop’a gitti. Doğa harikası Boyabat ilçesi, iktidarın gözdesi olan ve kamudan aldığı milyarlarca liralık dev ihalelerle tanınan Mehmet Cengiz’in şirketi Eti Bakır’ın hedefi haline geldi.

İlçede açılması planlanan bakır ocağı projesi kapsamında bin 196 futbol sahası büyüklüğünde alanda yer alan 51 bin ağacın kesilmesi öngörülüyor. SÖZCÜ TV, tehlike altındaki ormanlık alanı inceleyerek, projeye karşı çıkanlarla konuştu.

SÖZCÜ TV ekibinden kameraman Furkan Erdem ve muhabir Bala Ateş, Hülya Fadime Çelik ile görüştü.

EKİMDE TOPLANACAKLAR

Cengiz’in ihaleyle aldığı alanda yapmak istediği bakır ocağı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) Ankara’da 22 Ekim’de toplanacak. Bu toplantının ardından onay aşaması tamamlanacak. Projenin hayata geçmesiyle birlikte 50 binin üzerinde ağaç kesilecek, 30 bin dekar çeltik alan madenden etkilenip zarar görecek.

Mehmet Cengiz

KOVAÇAYIR KURUYABİLİR

Eşsiz doğasıyla bilinen Boyabat için tehlike altında su kaynakları da bulunuyor. Maden projesi hayata geçtiği takdirde tarım ve içme suyu olarak kullanılan su risk altına girecek. Bölgede yaşayanlara göre suya karışacak kimyasallar nedeniyle Boyabat’taki çeltik tarlaları de ağır metallerle kirlenecek.

Tarımsal sulamadaki risklerin yanı sıra, madenin hayata geçmesi halinde Boyabat’taki içme suyu da riskle karşı karşıya. Maden sahasına kurulacak gölet için yer altından su çekilmesi planlanırken, ilçenin önemli su kaynağı Kovaçayır Barajı’nın kuruma riski bulunuyor. Barajın boşalmasıyla birlikte 50 binin üzerinde kişinin yaşadığı Boyabat susuz kalacak. Yoğun su gerektiren pirinç tarımı da yapılamaz hale gelecek.

SÖZCÜ TV’den muhabir Bala Ateş ile kameraman Furkan Erdem sondaj sahasını yerinde gözlemledi.

EKOLOJİK DENGE BOZULACAK

Boyabat Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Fadime Çelik’e göre maden sahasından etkilenecek köy sayısı 30’un üzerinde olacak. Çelik, Boyabat’ta başlayacak bu etkinin Bafra Ovası’na kadar ulaşacağını savunuyor. Kamu arazisine ruhsatsız atık deposu kurulacağını söyleyen Çelik şu ifadeleri kullandı: “Bizim sularımızda arsenik, kurşun, cıva gibi ağır maddeler yer alacak. Yer altı sularına karışmasıyla birlikte bizim topraklarımız kirlenecek. Bu bölgede kamyonlar hiç durmayacak. Dinamitle patlatma yapacaklar. Hava kirliliği, toprak kirliliği, yeraltı suları kirliliği meydana gelecek. Tarım ve hayvancılık tamamen bitecek. Ekolojik denge bozulacak.”

Ağaçların kesileceği ormanlık alana sondaj makineleri sokuldu. Yüz binlerce ağaç, bakır ocağı yüzünden kesilip adeta katliama uğrayacak.

Kaderi ÇED’e bağlı

Köylülerin tepki gösterdiği ve ağaçlarına sahip çıktığı bölgenin kaderi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna bağlı. Köylülerin tepkisi nedeniyle bölgede ÇED toplantısı yapılamasa da tutanaklara yapılmış gibi kaydedildi. Binlerce yıllık ağaçların gölgesinde sondaj çalışmaları devam ederken karot örnekleri de alınıyor. İki yıl içerisinde ÇED raporunun tamamlanması planlanıyor. Süreç çevrecilerin itirazının aksine seyrederse 2028 yılı içerisinde bakır ocağı faaliyete geçecek.