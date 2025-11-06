2019 yılında Portekiz ekibi Aves'ten Başakşehir'e transfer olan ve 2022 yılında Çaykur Rizespor'a imza atan Yeşil Burun Adalı Carlos Ponck, yaşının ve adının sahte olduğu gerekçesiyle ülkesinde tutuklandı.

Yapılan inceleme sonucunda futbolcunun aslında 30 değil 35 yaşında olduğu ve gerçek adının Carlos Israel Latina da Silva olduğu ortaya çıktı.

Ponck daha önce Benfica'da da forma giymişti. Eylül ayında Público gazetesi, Benfica'nın eski başkanı Luís Filipe Vieira'nın 2017 yılında Ponck'un doğum tarihinin sahte olduğu konusunda uyarıldığını, ancak bu durumu görmezden geldiğini haber yapmıştı.

ÜLKESİNDE TUTUKLANDI

Fanatik'te yer alan habere göre; Bu yılın Mayıs ayında Ponck, sahtecilik ve belge tahrifatı suçlamasıyla ülkesinde tutuklandı ve olay, hikayeye yeni ve sıra dışı bir boyut kazandırdı.

Aves kulübü tarafından Portekiz Futbol Federasyonu'na yapılan kayıtta, oyuncu artık Carlos Rodrigues da Silva değil, Carlos Israel Latina da Silva (gerçek adı) olarak ve gerçek doğum tarihi olan 21 Ekim 1990 (35 yaşında) ile kayıtlı. Portekiz Ligi'nde yaşı henüz güncellenmemiş ve stoperin eski doğum tarihi (13 Ocak 1995) görünüyor.

A BOLA tarafından ulaşılan Aves kulübünün kaynağı, kaydın gerçek yaşı olan 35 ile yapıldığını, ancak Portekiz Ligi'nin ilgili sayfayı henüz güncellemediğini açıkladı.