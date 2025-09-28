Barış Arduç ile başrolü paylaştığı ve Güney Kore yapımı “Queen of Tears” uyarlaması olan dizi, yayınlanan ikinci bölümüyle birlikte tüm kategorilerde düşüşe geçti. Eleştirilerde, dizinin sadece iki karakterin aşk hikâyesine odaklanması ve entrika ile yüksek tempodan uzak olması, seyircinin ilgisini çekmemesinin nedeni olarak gösterildi.

“Erken Final Mi Yapacak?” Sorusu Gündemde

Reytinglerde yaşanan bu kayıp sonrası kulislerde, “Aşk ve Gözyaşı erken final yapabilir mi?” sorusu yankılanmaya başladı. Sosyal medyada ise durum, Erçel’in özel hayatıyla da ilişkilendirildi. Kullanıcılar, “Hande Erçel hem aşkta hem işte kaybetti” yorumlarıyla gündemi hareketlendirdi.