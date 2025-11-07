Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur’un orta sahası Yves Bissouma, büyük bir mali skandalın mağduru oldu. İngiliz basını, yıldız futbolcunun VIP Coutts Bankası’ndaki hesabından 800 bin sterlinden fazla paranın çalındığını ortaya çıkardı.

BANKA HESABINDAN HİLELİ TRANSFERLER

İddialara göre dolandırıcılık olayı Eylül 2022 ile Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşti. Polis raporlarına göre 31 yaşındaki Maurice Gomes, futbolcunun şikâyeti üzerine tutuklandı. Londra polisi, Gomes’in iki ayrı sahtecilik suçlamasıyla Ekim ayında mahkemeye çıkarıldığını doğruladı.

Savcılık, Gomes’in Bissouma’nın bilgisi ve izni olmadan futbolcunun hesabından 834 bin 334 sterlini kendi hesabına aktardığını belirtti.

LÜKS YAŞAMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Suçlanan Gomes’in Londra’nın Enfield bölgesinde 1.4 milyon sterlin değerinde, altı odalı bir evde yaşadığı öğrenildi. Zanlının, parayı nasıl ele geçirdiği henüz açıklanmadı.

Bissouma’nın, mahkeme süreci ilerlerse tanık olarak ifade verebileceği belirtiliyor.

ZOR BİR YIL GEÇİRİYOR

Olayın futbolcu üzerindeki psikolojik etkisinin büyük olduğu bildirildi. Bir kaynak, “Yves için çok yıpratıcı bir süreç. Hem sahada hem saha dışında zor bir yıl geçiriyor” dedi.

29 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, 2022 yazında Brighton’dan Tottenham’a 30 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Bissouma, geçtiğimiz haziranda Cannes’da 255 bin sterlin değerindeki saatinin de gasp edildiği bir saldırıya uğramıştı.

COUTTS BANKASI VE ELİT MÜŞTERİLERİ

Skandalın odağındaki Coutts Bankası, İngiltere’de kraliyet ailesi, milyarderler ve ünlüler tarafından tercih edilen seçkin bir banka olarak biliniyor. Banka, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.