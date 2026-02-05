Tekirdağ’da 28 Aralık 2024’te Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Sıla Pehlivanoğlu ile A.Ç.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Sıla Pehlivanoğlu, geçtiğimiz yıl yaşamını yitirdi.

Hazırlanan iddianamede ölen Sıla ‘asli kusurlu’ gösterildi. Karşı yönden gelen A.Ç. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan dava açıldı. Genç adamın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

SAVCI ‘ÇELİŞKİ VAR’ DEDİ

Önceki gün görülen davada, Pehlivanoğlu ailesinin avukatı, bilirkişi raporunun bilimsel ve teknik açıdan eksik olduğunu savunarak yeniden inceleme talep etti. Savcılık, dosyada çelişkili raporlar bulunduğunu belirterek Adli Tıp Kurumu’ndan yeni bir rapor alınmasını istedi. Ancak mahkeme bu talepleri reddederek duruşmayı erteledi.

Sıla Pehlivanoğlu hukuk okuyordu.

TANIKLAR DİNLENMEDİ

Sıla’nın annesi Emel Pehlivanoğlu ise duruşma çıkışında konuştu ve itirazların reddedilmesine tepki gösterdi. Pehlivanoğlu, bilirkişi raporu ile kaza tespit tutanağı, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri ve olay yeri incelemesinin örtüşmediğini belirtti. Keşifte çarpma noktasının değiştiğini belirten anne, “Motosiklet 80 km. hız yapıyordu. Kızımın hızı ise 20 km. idi. Üstelik şerit değiştirerek hızla geldi ve kızıma çarptı” dedi.

Anne Emel Pehlivanoğlu.

‘TUTARSIZ RAPOR DEĞİŞTİRİLSİN’

Duruşmayı izleyen Sıla’nın arkadaşları ve ailesi adliye önünden “Adalet istiyoruz” diye seslendi. Anne Pehlivanoğlu, daha kapsamlı ve uzmanlardan oluşan bir bilirkişi heyetinin yeniden rapor hazırlamasını istedi.