Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Muğla, Giresun, Siirt çevreleri ile Aydın’ın güney ilçeleri ve Antalya’nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ayrıca sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu’nun doğusunda ise kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgarın neden olabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Bazı illerde günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak:

Ankara: 24 / 10 °C

İstanbul: 20 / 11 °C

İzmir: 27 / 14 °C