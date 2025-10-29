Kadınların kıyafetlerini bahane ederek maruz kaldığı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs durakta bekleyen genç kadınlara laf atarak saldırdı.

"ETEK GİYMEYECEKSİN"

Eve gitmek için durakta bekleyen bir grup genç kadın alkollü bir saldırganın tacizine maruz kaldı. Genç kadın, "terbiyesiz" diyerek üstüne yürüyen alkollu şahısa "Uzak dur benden" diyerek tepki gösterdi. Alkollü şahıs "Etek giymeyeceksin" diyerek bağırdı.

DURAKTAKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Şahsın saldırgan hareketlerine tepki bir başka kadından geldi. "Etek giyip bacağını göstermeyeceksin" diyerek sözlü tacizde bulunan adama tepki gösteren duraktaki diğer bir kadın "Bakma sende ne bağırıp duruyorsun, sana ne kıyafetinden" dedi.