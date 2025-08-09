

Unutulmayacak dizilerden biri olan Adanalı dizisi, yıllar sonra oyuncularıyla değişimiyle gündeme gelmeye başladı. Bunlardan biri de Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak... Güzel oyuncunun eski halinden resmen eser kalmadı. Yaptığı estetiklerle başka birine dönüşen Özbudak, oyunculuğu da bırakarak farklı bir mesleğe adım attı.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Ersoy, Serenay Serenay ve Selin Demiratar'ın oynadığı Adanalı dizisinde, renkli karakteriyle 'Pınar' da dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Kimse onu tanıyamıyor...

HEM KENDİSİNİ HEM İŞİNİ DEĞİŞİTİRDİ

Özbudak, yaşadığı değişime dair şunları söylemişti:

"Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim"

Yaptıklarını saklamadığını söyleyen Özbudak, burnunu, dudaklarını, çenesini yaptırdı. Botoks da yaptıran Adanalı'nın güzelini şimdi görenler tanımakta güçlük çekiyor.

Kendisini değiştiren Özbudak, oyunculuğu da bırakarak gayrimenkul alım satımına girdi.