Kışın en büyük sorunlardan biri, en kalın botların bile ayakları yeterince sıcak tutmaması. Ancak herkesin evinde bulunan alüminyum folyo ile bu soruna pratik bir çözüm getirilebileceği ortaya çıktı. Üstelik yöntem hem çok ucuz hem de birkaç dakikada uygulanabiliyor.

YÖNTEM NASIL UYGULANIYOR?

Tek yapılması gereken, botun iç tabanını çıkarmak ve aynı şekli alüminyum folyo üzerine çizmek. Kesilen folyo, parlak yüzeyi yukarı bakacak şekilde tabanın altına yerleştiriliyor. Bu sayede folyo, vücut ısısını yukarı doğru yansıtıyor ve botun altından gelen soğuğu kesiyor.

NEDEN BU KADAR ETKİLİ?

Uzmanlara göre alüminyum folyo, ısıyı geri yansıtma özelliği sayesinde etkili bir yalıtım malzemesi. Vücut ısısı aşağıdan kaybolmak yerine tekrar ayağa yönlendiriliyor. Böylece soğuk zeminle temas eden botların bile içi belirgin şekilde daha sıcak kalıyor.

AYNI ZAMANDA UCUZ

Piyasada kışlık tabanlıklar veya elektrikli ısıtıcı pedler bulunsa da çoğunun fiyatı oldukça yüksek. Alüminyum folyo yöntemi ise neredeyse ücretsiz. Kullanıcılar, özellikle uzun yürüyüşlerde ve rüzgarlı havalarda bu tekniğin büyük fark yarattığını söylüyor.

Soğuk iklimde yaşayanlar, işe veya okula yürüyerek gidenleri kış sporları yapanlar, ayakları kolay üşüyen herkes için ideal.