Ticaret Bakanlığı tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sisteminde yayımlanan bilgilere göre, Tançır Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından piyasaya arz edilen bir kalem kutusu modelinde mevzuata aykırılık tespit edildi.
2025120003 bildirim numarasıyla yayımlanan kararda, ürünün kimyasal risk taşıdığı ifade edildi.
TOPLATMA KARARI ALINAN ÜRÜN
Bakanlık açıklamasında, “Kız Modeli Kabartmalı Kalem Kutusu” olarak etiketlenen ve Logon Colorful marka, 2028 model/seri numarasına sahip ürünün güvenli olmadığına hükmedildi.
Ürünün Türkiye menşeli olduğu ve risk tespitinin kimyasallar kapsamında yapıldığı belirtildi.
GÜVENSİZLİK NEDENİ AÇIKLANDI
İncelemede, üründe tespit edilen kimyasal içeriğin toplam kurşun miktar limit değerlerini aştığı bildirildi. Bu nedenle ürünün piyasada satışının devam etmesine izin verilmedi.
PİYASAYA ARZ YASAKLANDI VE TOPLATMA KARARI ALINDI
Bakanlık, ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbirinin uygulandığını duyurdu.