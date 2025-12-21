Bugün bazı soyadları, Türkiye’nin dört bir yanında en sık rastlanan isimler arasında yer alıyor. İşte Türkiye genelinde en çok kullanılan soyadları ve bu isimleri taşıyan kişi sayıları…

İLK SIRA YILMAZ'IN

Türkiye’de en çok kullanılan soyadı 'Yılmaz'. Tam 1 milyon 171 bin kişi bu soyadını taşıyor. Yani ortalama olarak her 73 kişiden biri Yılmaz soyadına sahip. Bu da Yılmaz’ı, Türkiye’nin açık ara en yaygın soyadı yapıyor.

İKİNCİ SIRADA 'KAYA' VAR

Yılmaz'ı takip eden en yaygın soyadı ise 'Kaya'. Bu soyadını 888 bin 828 kişi taşıyor. Hemen ardından gelen 'Demir' ise 864 bin 643 kişiyle üçüncü sırada.

İlk 10 sıralamasında yer alan diğer soyadları ve taşıyan kişi sayıları ise şöyle:

4. Çelik – 710 bin 598

5. Yıldız – 690 bin 153

6. Şahin – 683 bin 206

7. Yıldırım – 661 bin 503

8. Öztürk – 583 bin 451

9. Aydın – 577 bin 350

10. Özdemir – 552 bin 684