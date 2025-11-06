Savcılığa göre kimliği açıklanmayan erkek hemşire, çoğunluğu yaşlı hastalara ağrı kesici ya da sakinleştirici ilaç enjekte ederek gece vardiyalarında iş yükünü azaltmaya çalıştı. Suçların Aralık 2023 ile Mayıs 2024 arasında işlendiği bildirildi.

Yetkililer, sanığın kariyeri boyunca benzer şekilde şüpheli görülen ölümlerle ilgili de inceleme başlattı.

“YAŞAM VE ÖLÜMÜN EFENDİSİ GİBİ DAVRANDI”

AFP’nin aktardığı bilgilere göre zanlı, 2007’de hemşirelik eğitimini tamamladıktan sonra 2020’de Würselen’deki hastanede çalışmaya başladı.

Aachen kentindeki mahkemede savcılar, sanığın özellikle yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalara karşı “sabırsız ve empati yoksunu” davrandığını belirterek onu “yaşam ve ölümün efendisi gibi davranmakla” suçladı.

Mahkeme, hemşirenin gece vardiyalarında yüksek doz morfin ve midazolam enjekte ederek hastaları öldürdüğünü açıkladı. 2024 yılında tutuklanan sanık, “özellikle ağır suçluluk” derecesi nedeniyle 15 yıl sonra şartlı tahliye hakkından da mahrum bırakıldı.

Karar temyize açık olmakla birlikte, savcılık olası yeni kurbanları belirlemek için mezar açma işlemlerinin sürdüğünü ve yeni davaların da gündeme gelebileceğini duyurdu.

ALMANYA’YI SARSAN İKİNCİ “HEMŞİRE CİNAYETLERİ” VAKASI

Bu dava, Almanya’da 1999-2005 yılları arasında iki hastanede 85 hastayı öldürdüğü gerekçesiyle 2019’da ömür boyu hapse mahkûm edilen eski hemşire Niels Högel vakasını hatırlattı.

Mahkeme kayıtlarına göre Högel, hastalarına kalp ilacı enjekte ederek ölümlerine neden olmuştu. Högel, Almanya’nın modern tarihinde “en fazla cinayet işleyen sağlık çalışanı” olarak kayıtlara geçmişti.