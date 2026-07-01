Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşadı. Sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini söyleyen Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı zorlukları anlattı.

2013 yılında Lyme hastalığı teşhisi konulan Bella Hadid, tedavi sürecine rağmen bazı belirtilerinin devam ettiğini açıkladı. 29 yaşındaki model, son dönemde hastalığının yeniden ağırlaştığını belirterek takipçileriyle duygusal bir paylaşım yaptı.

BELLA HADİD ATAĞI BİR TÜRLÜ ATLATAMADI

Gözyaşları içinde çektiği bir selfieyi yayınlayan Hadid, yaşadığı yorgunluğu ve günlük hayatta karşılaştığı zorlukları anlattı.

Hadid, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu atağı bir türlü atlatamıyorum. Yine 11 saat uyudum. Her gün kestiriyorum. Gittiğim tüm doktorların önerdiği her şeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor."







YÜRÜYÜŞE BİLE ÇIKAMIYOR

Yeterince su tükettiğini belirten ünlü model, kendisine gelen "yürüyüş yap" önerilerine de yanıt verdi.

Hadid, "Hayır, yürüyüşe çıkmadım çünkü mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyordum" sözleriyle sağlık durumunun ciddiyetini anlattı.

Ünlü model ayrıca zihinsel olarak da zorlandığını belirterek, "Beynimde çalışan tek bir hücre bile yok gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Bella Hadid, gün içerisindeki en büyük başarısının ise "bayılmadan duş alabilmek" olduğunu söyledi.

Kronik hastalıklarla mücadele eden kişilere destek veren paylaşımları da paylaşan Hadid, bu süreçlerin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan ne kadar zorlayıcı olabileceğine dikkat çekti.