Süper Lig’de ilk ayrılık ikinci haftadan gerçekleşmek üzere… Yeni sezona ikide sıfır ile başlayan Gaziantep FK’da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollar ayrılmak üzere. İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmaya hazırlanan Gaziantep FK'nın Burak Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi. Ajansspor'un haberine göre Gaziantep yönetimi, Burak Yılmaz'ı bugün şehre davet etti.
Süper Lig’in ilk haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, ikinci haftada da Konyaspor deplasmanından 3-0 yenik ayrılmıştı.