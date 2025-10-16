ABB Başkanı Mansur Yavaş, eski Başkan Melih Gökçek hakkında, takipsizlik kararı verilen yolsuzluk iddialarına ilişkin dosyalarda itiraz yoluna başvurdu. 97 dosyadan 55’i hakkında bilirkişi raporu hazırlanıp takipsizlik kararı verilmişti. Ancak büyük bir tesadüfle, bu dosyalardaki bilirkişiler 4 bin kişi arasından hep aynı isimler çıktı.

HEP AYNI BİLİRKİŞİ

Üstelik ABB’ye yapılan konser operasyonunda da bilirkişi raporunu hazırlayan kişi, Yavaş’ın suç duyurularında Gökçek lehine rapor düzenleyen isim çıktı.

Yavaş “Dosyalar hep aynı bilirkişilere verilince Gökçek de aklandı. Benim açıkladıklarım sadece yüzde 10, bütün dosyalar hakkında bu şekilde bilgimiz var. Takipsizlik kararı verilen ve aynı bilirkişilerin yer aldığı dosyalarla ilgili olarak kanun yolu başvurusu için savcılığa dilekçe verdik.

Üç dosyamız da zaman aşımına uğramak üzere. Bugüne kadar ifade alınmadı. Teleferik dosyasında da Gökçek’e dair takipsizlik kararı var. Bunlarla ilgili de kanun yoluna başvurulması için dilekçemizi verdik. İfade alınırsa zaman aşımı duracak” dedi.

Melih Gökçek ABB’ye yapılan operasyonu 7 saat önceden duyurmuştu.

876 uygun bilirkişi var

Ankara’da çeşitli meslek gruplarından toplam 6 bin 309 bilirkişi var ve bunlardan 4 bini belediye mevzuatı ile ilgili konularda görev alabiliyor. Gökçek dosyalarına 4 bin bilirkişiden aynı 3 kişi atandığı bildirildi. Ankara’da Muhasebe konularına bakan 876 bilirkişi olmasına rağmen Gökçek’in 55 dosyasına aynı “Uzman muhasebe bilirkişi’’ baktı. 23 sayfalık listede yer alan Sayıştay denetçileri arasından da aynı isim Gökçek dosyalarında görev alıp olumlu rapor yazdı. İhale mevzuatı uzman bilirkişisi de hep aynı isim oldu.