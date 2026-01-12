Attığı her adımda adından sıkça söz ettiren Seren Serengil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yaptığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Serengil bu kez akıllı lens ameliyatı oldu. Görme sorunlarının korkunç bir seviyeye çıktığını ifade eden Serengil, kendini yaralamaya başladığın ifade etti.

Doktoruna teşekkür eden Seren Serengil, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Tam ilkokuldan beri numaralı gözlüklerim vardı okula gidince gözümden çıkarıp çantama koyardım. Arkadaşlarım dört göz dediler diye bir daha okulda hiç takmadım... Görme tembelliği yıllar sonra 7 numaralara kadar çıktı.. Sadece lens takınca görebiliyordum ama bu sefer de gözlerim çok kurumaya, baş ağrılarına, hele lensleri çıkardığımda kendimi yaralamaya başlamıştım. Mutfak dolaplarının kaç kere gözüme girdiğini biliyorum. Yatağımı zor buluyordum yani artık çok korkunç boyuttaydı. Ama yine cde senelerce korkumdan ihmal ettim, hep kaçtım bugüne kadarmış. Ne önemliymiş görmek meğer görmeden yaşamışım yıllarca.... Bu arada yapılan işlem uzak yakın görme bozukluğuna karşı göz içi lens değişimi işlemi. Güzel günler görme temennisiyle teşekkür ederim"

AKILLI LENS AMELİYATI NEDİR?

Gözün içerisine yerleştirilen mercekleri ifade eden akıllı lensler, multikofal yani çok odaklı lens türlerinden biri. Bu lensler farklı görüş aralıklarını, kırılma hatalarını ve diğer göz koşullarını da düzeltiyor. Bu lensleri genelde kataraktı olan kişiler kullanıyor.