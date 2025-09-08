2000’li yılların popüler grubu Hepsi dağılmalarının ardından yıllar geçse de sevenleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aralarında sert bir polemik yaşanan Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül aldıkları haberlerle yıkıldı.

Gülçin Ergün dün yaptığı paylaşımda yeğenin hayatını kaybettiği belirtirken Yasemin Yürük ise bugün babasını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen Ergül, Instagram hesabından paylaştığı mesajla yeğeninin vefat ettiğini duygu yüklü sözlerle takipçilerine şu sözlerle paylaştı:

''Benim pırıl pırıl, her boyutta ve tüm yetenekleriyle; güzel, hassas kalbiyle, gülümseyen melek yüzüyle, empatik kişiliğiyle, bilge ruhuyla ve o ruhu dışa yansıtan güzellikte gözleriyle parlayan ışıklı Nymphe’ciğim… Teyzen, seni hiçbir mesafe tanımayacak kadar özel ve kuvvetli bir bağ ile her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek. Sana defalarca ne kadar çok inandığımı ve ne kadar özel biri olduğunu hissettiğimi söyledim. Sen de yakın zamanda bana inandığını söyleyerek paha biçilemez bir motivasyon hatırası bıraktın. Senin bana vermek istediğin o gücü ve tüm güzelliğini hep içimde taşıyacağım. Sevgimden asla şüphe etmeden, her zaman yanında hissetmeni dilerim. Huzurlu, özgür ve mutlu olmanı en içten dileklerimle diliyorum. Parlamaya devam… Senin küçükken bana verdiğin isimle, Gülç…''

YASEMİN YÜRÜK'ÜN BABA ACISI

Hepsi grubunun bir diğer üyesi Yasemin Yürük de Ergül'ün ardından kısa süre sonra sosyal medyadan babası Mehmet Yürük’ün vefatını açıkladı. 38 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini yasa boğdu.