Yedi gün önce kızı Sora'yı dünyaya getiren oyuncu İrem Helvacıoğlu, iki gün önce bebeği ve eşi Ural Kaspar ile Bağdat Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Bu sırada bir otomobilin çarptığı motosiklet, Helvacıoğlu, eşi ve bebeğinin üzerine uçtu.

Motosikletin kadın sürücüsü ile İrem Helvacıoğlu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sora bebek ile Ural Kaspar yara almadı.

"BİÇERCESİNE VURDU"

Helvacıoğlu olayın ardından sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık."

"Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı, başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı."

"Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır."

"Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız."

"KADIN EVLENDİĞİNDEN BERİ NORMAL ŞEYLER YAŞAMIYOR"

Kaza sonrası Ural Kaspar sosyal medyada kendisi için yapılan çirkin bir yorumu görünce küplere bindi ve ifşa etti.

Söz konusu paylaşımda bir sosyal medya kullanıcısının Kaspar için şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Korkunç bir olay ya... Dünden beri etkisinden çıkamadım. Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor. Bence hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı."

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Kendisi için bu sözleri sarf eden kişi için dava açacağını söyleyen Kaspar "Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum" dedi.