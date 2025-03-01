Bir araştırma, her 10 kadından birinin yaşadığı endometriozis hastalığının, genç yetişkinlerin yarısının farkında olmadığı bir durum olduğunu ortaya koydu.

ENDOMETRİOZİS NEDİR?

Bu hastalık, rahmin iç yüzeyini kaplayan hücrelere benzer hücrelerin vücudun farklı yerlerinde büyümesiyle ortaya çıkar. Genellikle yumurtalıklar, fallop tüpleri ve pelvis çevresindeki dokularda görülür. Bazen mesane ve bağırsaklar gibi organları da etkileyebilir. Ayrıca, bu durum hamile kalma zorluklarına, ruh hali değişimlerine ve kaygıya yol açabilir. Endometriozisin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, en yaygın jinekolojik rahatsızlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

BU HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

İşte bazı tipik semptomlar:

- Günlük yaşamı etkileyen şiddetli adet ağrıları

- Ağırsız adet kanaması

- Cinsel ilişki sırasında ya da sonrasında ağrı

- Bağırsak hareketleri sırasında ya da dışkılama esnasında ağrı

- İdrar yaparken hissedilen ağrı

- Hamile kalmada güçlük – Endometriozisi olan kadınların %70'inin doğal yollarla hamile kalabildiği biliniyor

- Yorgunluk