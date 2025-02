Yüksek enflasyonla son 3 yıldır rekor kıran gıda fiyatları vatandaşın harcama bütçesinden de aslan payını aldı. Geçen yıl yüzde 41.76 olarak açıklanan resmi gıda enflasyonuna karşılık 2024’te vatandaşın market alışverişlerinden oluşan hızlı tüketim ürünleri harcaması yüzde 67 arttı. Alışverişe çıkan tüketicinin her 100 TL’lik harcamasının 83 TL’sini gıda ve içecek alışverişleri oluştururken, kişisel bakıma 9 TL, ev bakımına ise 8 TL harcandı.

TÜKETİCİ İNDİRİM MARKETİNE KOŞTU

Son 3 yıldır sepet ortalamaları ise hızlı bir yükseliş kaydetti. Ipsos tarafından yayınlanan ‘Hızlı Tüketim Ürünleri’ raporuna göre, 2022 yılında 88 TL olan ortalama sepet büyüklüğü 2023’te yüzde 72 büyüyerek 152 TL’ye çıktı. 2024 yılında alışverişe çıkan bir tüketicinin ortalama harcaması ise 229 TL oldu. Bu verilere göre, 2022 yılına göre geçen sene bir alışveriş için tüketici yüzde 160 daha fazla harcama yapmak zorunda kaldı. Pandemiden sonra düşüşe geçen alışveriş sıklığı ise 2024 yılı itibarıyla yükselmeye başladı. 2024 yılında haneler haftada yaklaşık 4, yılda ise 219 defa alışverişe gittiler. Haneler geçen seneye kıyasla 17 kez daha fazla alışveriş yaparken, hanelerin harcadığı tüm paranın üçte birinden fazlası indirim marketlerinin kasalarından geçti. İndirim marketlerindeki alışveriş davranışlarının harcamaları şekillendirmede en büyük rolü oynadığı ifade edilen rapora göre, indirim mar- ketleri 34.7 olan payını yüzde 36’ya çıkardı. Bu dönemde indirim marketlerinin cirosu yüzde 72, ulusal market zincirlerinin cirosu ise yüzde 69 arttı.

Tüketici markalı aldı

Ortalama bir hane, her 100 TL’lik harcamasının yaklaşık 54 TL’sini markalı, 24 TL’sini açık, 22 TL’sini ise market markalı ürünlere ayırdı. Hane halkının erişiminin en yüksek olduğu ilk 20 kategoride kırmızı et yer almazken, geçen yıl beyaz et alışverişi yüzde 3, yoğurt alışverişi yüzde 2, kağıt ürünleri ise yüzde 8.3’lük düşüş gösterdi. 2024’te gıda ve içecek alışverişlerinde cirolar yüzde 66 artarken, kişisel bakım yüzde 60, ev bakımı ise yüzde 84 arttı.