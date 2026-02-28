Belce Örü Erçin

OCAK ayında işsizler ordusuna yeni neferler katıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 73 bin kişi artarak 2 milyon 819 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 8.1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.6, kadınlarda ise yüzde 11 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı 0.8 puan azalarak yüzde 47.9, işgücüne katılma oranı da 0.8 puan azalarak yüzde 52.1 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 14.3 oldu. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11.9, genç kadınlarda ise yüzde 19 olarak gösterildi.

KADIN İŞSİZLİĞİ %39.3

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise rekor kırdı. Geniş tanımlı işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.9 puan artarak yüzde 29.9 oldu. Böylece dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkı 21.8’e yükseldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Ocak 2024’te 10 milyon 225 bin olan geniş tanımlı işsiz sayısı Ocak 2026’da 11 milyon 946 bine yükseldi. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkanı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenlerin zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 3.4 milyondan 3.9 milyona yükselerek 464 bin kişi arttı. Ocak ayında kadınlarda işsizlik tüm türlerde erkeklerden daha yüksek seyretmeye devam etti. Geniş tanımlı kadın işsizliği ise yüzde 39.3’e çıktı.

İstihdam sert düşüyor

İktidarın işsizliğin tek haneli olmasına övgüler yağdırmasına karşın, ekonomistlerden verilere yönelik sert eleştiriler geldi. Geniş tanımlı işsizlik oranının 2014 yılından bu yana bakıldığında tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını, her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu belirten ekonomist İris Cibre şu paylaşımı yaptı: “50-60 yıllık sanayi şirketleri batıyor. İstihdamın yüzde 37’sini kapsayan kobi’lerde kredi takip oranı yüzde 100’ün üzerinde arttı. Doğal olarak istihdam sert düşüyor. Sorun yapısal.”