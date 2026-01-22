Mardin Nusaybin’de bayrağa yapılan saldırı, 12 yıl önce ilk açılımda yaşanan benzer olayı akıllara getirdi. 8 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki askeri birlikte bulunan Türk bayrağı, PKK yandaşlarınca indirilmişti. 7 Haziran 2014’te Diyarbakır-Bingöl karayolunu trafiğe kapatan gruba güvenlik güçlerince müdahale edilmiş, çıkan olaylarda yaralanan Ramazan Baran kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baran’ın cenazesinin defnedilmesinin ardından bir grup Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı’nın önünde gösteri yaptı. Göstericilerden Ömer Mutlu, Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı’nın kuzey nizamiyesinde bulunan gönderdeki Türk bayrağını indirmişti. Bayrağı indiren Ömer Mutlu 13 yıl 9 ay hapse mahkum edildi. Olay yurt çapında düzenlenen mitinglerle protesto edildi. “Vatan bölünmez. Bayrağa uzanan eller kırılsın. Vatan sana canım feda. Bayrak namustur namusuna sahip çık” sloganları atılmıştı. ‘AÇILIMI BİTİRMEK Mİ?’ Ekim 2024’te MHP Lideri Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan yeni açılım sürecinde Meclis’te kurulan komisyon rapor yazım aşamasına geldi. Ancak YPG’nin silah bırakmaması ve sürecin Suriye’deyi kapsamadığı iddiaları durumu sıkıntıya sokuyor. Aynı sürecin yaşanması “Suriye’de sıkışan PKK açılımı bitirmek mi istiyor” sorusuna yol açtı. Bir hain saldırı da Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde Suriye’deki olaylar protesto edildi. SDG sempatizanları protesto gösterileri sırasında bir binanın önündeki Türk bayrağını indirdi. Eylemlerde Irak Türkmen Cephesi İl Başkanlığı binası da taşlandı. SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin posterlerini taşıyan sempatizanlar, binayı korumakla görevli Türkmen güvenlik personeli ve Erbil polisinin müdahalesiyle engellendi. Saldırı sonucu binanın camları kırıldı.

