Ula ilçesinde düzenlenen hasat etkinliğine tarım kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar da katıldı. Sakız hasadı hakkında bilgi veren uzmanlar, Muğla’nın ikliminin sakız yetiştiriciliği için elverişli olduğunu ifade ederek, “2015 yılından bu yana bahçelerin kontrolleri yapıldı. Hasat için en uygun dönem mayıs sonunda başlıyor. Muğla’da yılda 1 ila 3 kez hasat yapılabiliyor. Gelir getirici bu ürün için yeni bahçelerin kurulması yönünde çalışmalar sürüyor” dedi.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BİR BİTKİ

Yetkililer, sakız ağacının tarihsel ve ekonomik önemine dikkat çekerek, “Tarih boyunca Sakız Adası ile özdeşleşen bu değerli bitki geçmişte İzmir’in Çeşme Yarımadası’nda da yoğun olarak yetiştiriliyordu. Günümüzde ekonomik anlamda yalnızca Sakız Adası’nda üretim yapılıyor. Ancak İzmir ve Muğla’da kurulan yeni bahçelerle bu üretim yeniden canlandırılıyor” bilgisini verdi. Ayrıca sakızdan elde edilen ve ‘mastic’ olarak bilinen doğal reçinenin gıda, ilaç ve kozmetik sanayi başta olmak üzere 60’tan fazla alanda kullanıldığı ifade edildi.

ÜRETİM ALANI GENİŞLİYOR

İl genelinde yaklaşık 100 dekarlık alanda sakız üretiminin sürdüğü, bazı ilçeler dışında üretimin her yerde yapıldığı aktarıldı. Yabani sakız ağaçlarının aşılandığı projelerin başarıyla tamamlandığı, farklı ilçelerde budama ve fidan üretimi konularında eğitimler verildiği kaydedildi. Kasım 2025’te 1500 adet tüplü sakız fidanının üreticilere dağıtılacağı bildirildi.

TÜRKİYE’NİN SAKIZ HEDEFİ

Yetkililer, sakız ağacının yavaş büyüyen ve sabır isteyen bir bitki olduğuna işaret ederek, “Gastronomiden tıbbi kullanıma kadar geniş bir alanda değerlendirilen bu ürün, ülkemizde henüz yeterli düzeyde üretilmiyor ve iç talep ithalatla karşılanıyor. Bu nedenle sakız yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve Türkiye’yi bu alanda yeniden söz sahibi yapmak için projeler kararlılıkla sürdürülüyor” dedi.