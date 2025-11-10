ABD Başkanı Donald Trump’ın, tarifelere karşı çıkanları hedef aldığı son paylaşımında dile getirdiği “kişi başı 2 bin dolarlık temettü” vaadiyle ilgili Hazine Bakanı Scott Bessent’ten açıklama geldi. Bessent, bu ödemenin doğrudan nakit yerine vergi indirimi şeklinde uygulanabileceğini belirtti.

NAKİT DEĞİL VERGİ İNDİRİMİ ŞEKLİNDE OLACAK

Bessent, ABC kanalında yayımlanan This Week programında konuyla ilgili soruları yanıtladı. Trump’ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Tarifelere karşı çıkanlar yanlış yapıyor, herkes kişi başı en az 2 bin dolarlık temettü alacak (yüksek gelirli kişiler hariç)” ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Bessent, Başkan’la bu konuda doğrudan konuşmadığını belirterek, “Bu 2 bin dolarlık temettü birçok farklı biçimde gelebilir. Başkanın gündeminde yer alan vergi indirimleriyle — bahşiş, fazla mesai ve sosyal güvenlik gelirlerinden vergi alınmaması veya araç kredilerinde vergi indirimi gibi uygulamalarla — sağlanabilir” dedi.

TRUMP: TARİFELER ADİL TİCARET İÇİN ŞART

Trump, 5 Kasım’da Yüksek Mahkeme’de görülen davada tarifelerinin iptali talebine karşı savunmasını yoğunlaştırdı. Mahkeme üyelerinin bazıları, tarifelerin anayasaya uygunluğuna dair şüphelerini dile getirirken, bu durum 100 milyar dolardan fazla vergi iadesi riski doğurabilir.

Trump, mahkemenin aleyhine karar vermesinin “ABD için felaket olacağını” savundu.

"TRİLYONLARCA DOLAR GELİR ELDE EDEBİLİRİZ"

Trump yönetimi, 2 Nisan’da yürürlüğe giren “Kurtuluş Günü Tarifeleri” kapsamında, ithalat ürünlerine menşe ülkesine göre yüzde 10 ila 50 arasında değişen vergiler uygulamaya başlamıştı. Başkan, bu adımın “uzun süredir devam eden ticaret açığını dengelemek” için gerekli olduğunu söylüyor.

Hazine Bakanı Bessent de tarife gelirlerinin doğrudan vergi niteliğinde olup olmadığı tartışmalarına değinerek, “Önümüzdeki yıllarda trilyonlarca dolar gelir elde edebiliriz. Ancak asıl amaç, ticaret dengesini yeniden kurmak ve adil hale getirmektir” ifadelerini kullandı.