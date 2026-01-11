Gelir Vergisi tarifesinde yer alan yüzde 15’lik ilk vergi diliminin uzun süredir enflasyon oranında artırılmadığı, bu nedenle maaşlı çalışanların yıl içinde daha kısa sürede üst vergi dilimlerine geçtiği ifade ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun,Vergi Usul Kanunu’nda yer alan yeniden değerleme kuralının tam olarak uygulanmadığını ve bunun çalışanların vergi yükünü artırdığını söyledi.

ÇALIŞANLAR DAHA FAZLA VERGİ ÖDÜYOR

Vergi Usul Kanunu’na göre gelir vergisi tarifesinde yer alan dilimlerin, her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranı kadar artırılması gerekiyor. Bu uygulamanın amacı, maaş artışlarının enflasyon nedeniyle vatandaşın aleyhine bir vergi yüküne dönüşmesini önlemek. Ancak Erdursun, bu kuralın uzun zamandır eksik uygulandığını ve vergi oranları değişmemesine rağmen, dar tutulan dilimler nedeniyle çalışanların fiilen daha fazla vergi ödediğini ifade etti.

Gelir vergisi sisteminin uzun yıllardır özellikle ücretliler aleyhine işlediğini belirten Erdursun, sorunun vergi oranlarından çok, vergi dilimlerinin enflasyon karşısında yeterince genişletilmemesinden kaynaklandığını dile getirdi. En düşük oran olan yüzde 15’lik ilk vergi diliminin dar tutulmasının, maaşlı çalışanlar açısından en kritik sorun olduğunu vurgulayan Erdursun, bu nedenle çalışanların yüzde 20 ve yüzde 27’lik vergi oranlarına daha erken geçtiğini kaydetti.

GEÇMİŞTE DE BENZER DURUM YAŞANDI

2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasına rağmen, yüzde 15’lik ilk vergi dilimindeki artışın yaklaşık yüzde 20,5 seviyesinde kaldığını aktaran Erdursun, bu durumun geçmiş yıllarda da benzer şekilde yaşandığını söyledi.

TGRT'de yer alan habere göre, Erdursun, 2000 yılından bu yana yeniden değerleme oranlarının eksiksiz uygulanması halinde, bugün yüzde 15’lik ilk vergi diliminin yaklaşık 520 bin TL olması gerektiğini, mevcut uygulamada ise bu rakamın yaklaşık 190 bin TL seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

DÜZENLEME ŞART

Örnek bir hesaplamaya göre, net 50 bin TL maaş alan ve yıllık brüt geliri 840 bin TL olan bir çalışanın mevcut sistemde yıllık 158.500 TL gelir vergisi ödediğini belirten Erdursun, ilk vergi diliminin 520 bin TL olması durumunda ödenecek verginin 142 bin TL seviyesinde olacağını söyledi.

Özgür Erdursun, gelir vergisi tarifesinde özellikle yüzde 15’lik ilk dilimin geçmiş yıllardan kaynaklanan kayıpları telafi edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, gelir vergisi sisteminde yeniden değerleme oranlarına bağlı, daha şeffaf ve ücretliler lehine bir yapıya ihtiyaç olduğunu ifade etti.