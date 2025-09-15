Türkiye'de uzun yıllardır kullanılan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), bu yılın ikinci çeyreğinde başlaması planlanan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile birleşecek.



YÜZDE 3 ÇALIŞANDAN, YÜZDE 1 DEVLETTEN



Halihazırda yürürlükte olan BES sisteminden farklı şekilde tüm çalışanların zorunlu katılımını öngören düzenleme, çalışanların net maaşlarından her ay yüzde 3 kesinti yapılmasına neden olacak.



İşverenin yüzde 2 ve devletin yüzde 1 katkı sunacağı uygulamada, çalışanların maaşlarının yüzde 6'lık kısmı her ay emeklilik havuzunda birikecek ve devlet tarafından işletilecek. Katılımcılar arzu etmeleri halinde primlerinin hangi yatırım araçlarında değerlendirilebileceğini seçebilecek. Böylelikle doğru yatırımlarda bulunanların birikimleri daha hızlı şekilde katlanacak.



KIDEM TAZMİNATINA DOKUNULMAYACAK



Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, hazırlanan taslak metinlerde kıdem tazminatı uygulamasının TES içine alınacağına ilişkin bir çalışma yürütülmedi. Mevcut tazminat sisteminin, TES sonrasında da aynı şekilde yürütülmesi planlanıyor.



ZORUNLU HALLER DIŞINDA PARA ÇEKİLEMEYECEK



Sistemden çıkış hakkı, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden farklı olarak 10 yıl ile sınırlandırılacak. Katılımcılar, 10 yıl geçmeden sistemden ayrılamayacak. Buna karşın afet, eğitim, ev alma, askerlik gibi bazı olağanüstü durumlarda prim havuzundan belirli miktarda para çekme hakkı tanınacak.





