Ocak ayı itibarıyla emekli, memur ve asgari ücretli maaşları artacak. Bu artış, çalışanların en önemli haklarından biri olan kıdem ve ihbar tazminatlarını da doğrudan etkileyecek.

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre yeniden belirleniyor. Bu nedenle ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranı, doğrudan tazminat tavanına da yansıyacak.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatı, işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılması veya emeklilik, askerlik, evlilik ya da haklı fesih gibi nedenlerle işten ayrılması durumunda ödeniyor.

Tazminat tutarı, çalışanın son giydirilmiş brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete, yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor ve bu tutardan damga vergisi düşülerek ödeme yapılıyor.

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

İhbar tazminatı, hem işverenin hem de çalışanın uyması gereken bildirim sürelerine dayanıyor. İşten çıkış ya da ayrılış durumunda bu sürelere uyulmazsa, karşı tarafa ihbar tazminatı ödeniyor.

-Yasaya göre bildirim süreleri şöyle şekilleniyor:

-6 aya kadar kıdem: 2 hafta

-6 ay - 1,5 yıl arası kıdem: 4 hafta

-1,5 - 3 yıl arası kıdem: 6 hafta

-3 yıldan fazla kıdem: 8 hafta

Bu süreler, yeni yılda artacak maaşlarla birlikte tazminat miktarını da yukarı çekecek.

YENİ YILDA KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Şu anda asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı ödemesi yapılan çalışanlar, her yıl için 26.005 TL brüt üzerinden tazminat alıyor. Ancak 2025 Ocak ayında yapılacak artışla birlikte bu tutar da değişecek.

Uzmanların hesaplamalarına göre asgari ücrette yapılacak yüzde 28,5’lik bir artış, en düşük kıdem tazminatını 33.417 TL’ye, damga vergisi düşüldüğünde ise 33.163 TL’ye çıkaracak.

Eğer asgari ücret artışı yüzde 35 seviyesinde olursa, en düşük kıdem tazminatı 35.107 TL’ye, net olarak ise 34.841 TL’ye yükselecek.

TAZMİNAT TAVANI DA YÜKSELECEK

Kıdem tazminatında “tavan” uygulaması bulunuyor. Her ne kadar çalışanların maaşları artsa da, ödenebilecek en yüksek tazminat bu tavan üzerinden hesaplanıyor.

Temmuz ayında belirlenen 53.919,68 TL’lik tavan, ocak ayında memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden artacak.

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur maaşlarında yüzde 19-20 bandında bir artış bekleniyor. Buna göre, yeni kıdem tazminatı tavanı 64.703,62 TL’ye kadar yükselebilir.

KİMLER DAHA ÇOK ETKİLENECEK?

Tavan artışı, özellikle yüksek brüt maaşla çalışanları yakından ilgilendiriyor.

Örneğin şu anda 65 bin TL brüt maaşı olan bir çalışan, yılda 53.919 TL tazminat alabiliyorken; ocak ayında tavanın yükselmesiyle birlikte bu tutar 64 bin 703 TL’ye kadar çıkabilecek.

YENİ YILDA HER ÇALIŞANIN HESABI DEĞİŞİYOR

Ocak ayında asgari ücretle birlikte tüm özel sektör maaşları, memur maaşları ve sosyal yardımlar da artacak. Bu durum, hem çalışanların kıdem hem de ihbar tazminatı hesaplarını doğrudan etkileyecek.

Kısacası, her çalışan için yeni yılda ücret kalemleri yeniden şekillenecek. Bu da hem işten ayrılanlar hem de çalışma hayatına devam edenler için önemli bir mali avantaj anlamına geliyor.