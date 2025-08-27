Telefon, bilgisayar, tablet, televizyon gibi elektronik cihazların devre kartlarında altın kaplamalar bulunuyor. Paslanmayan yapısı ve yüksek iletkenliği sayesinde tercih edilen altın, özellikle eski cep telefonları, kullanılmayan bilgisayar anakartları ve televizyon kartlarında yoğun şekilde yer alıyor. Atıl durumda bekleyen bu cihazlar, geri dönüşümle değerlendirildiğinde ciddi miktarda altın elde edilebiliyor.

TAKI VE AKSESUARLARDA GİZLENEN ALTIN

Evde yıllardır kenarda duran kararmış ya da kırılmış takılar da saf altın içerebiliyor. Eski yüzükler, bilezikler, zincirler hatta bazı kemer tokaları, altın alaşımlarıyla üretilmiş olabiliyor. Değersiz gibi görünen bu eşyalar eritilerek geri kazanıldığında önemli bir ekonomik katkı sağlayabiliyor.

ESKİ DEKORATİF OBJELERDE BİLE ALTIN ÇIKIYOR

Radyo, eski fotoğraf makineleri, müzik çalarlar ve bazı dekoratif objelerde de altın kullanıldığı biliniyor. Özellikle bağlantı noktaları ve kaplama kısımlarında bulunan bu değerli maden, sıradan görünen eşyaların içinde gizli bir hazine olarak karşımıza çıkıyor.