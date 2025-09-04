Kahve telvesi, toprağın besin değerini artırarak özellikle asidik ortam seven bitkiler için doğal bir gübre görevi görüyor. Sardunya, açelya ve kamelya gibi çiçeklerin gelişimini desteklerken aynı zamanda sinek, böcek ve salyangoz gibi zararlıları da uzak tutuyor.

İNATÇI KİRLERİ TEMİZLER

Mutfakta en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan tencerelerdeki inatçı lekeler, kahve telvesiyle kolayca temizlenebiliyor. Bir sünger ya da fırça yardımıyla telveyi yüzeye sürüp ovalamak, lekelerin büyük ölçüde azalmasını sağlıyor.

KÖTÜ KOKULARA KARŞI ETKİLİ

Çöp kutusunun altına serpiştirilen telve, kötü kokuların oluşmasını engelliyor. Aynı şekilde buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için kurutulmuş telve küçük bir kaba konularak dolaba yerleştirilebiliyor. Hatta uzmanlara göre bu yöntem, karbonattan bile daha etkili olabiliyor.

LAVABO TIKANIKLIKLARINA ÇÖZÜM

Lavabolarda oluşan küçük tıkanıklıklar için kahve telvesi de kullanılabiliyor. Kaynar suya telve ve biraz karbonat eklenerek hazırlanan karışım, kısa vadede etkili bir çözüm sunuyor.

Kahve telvesi yalnızca ev işlerinde değil, kişisel bakımda da öne çıkıyor. Antioksidan özellikleri sayesinde toksinlerin atılmasına yardımcı olan telve, selülitlere karşı peeling olarak kullanılabiliyor.