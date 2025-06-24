Bu yıl Food Quality and Preference adlı akademik dergide yayımlanan bir çalışmanın başyazarı olan Cunningham'ın ekibi, araştırmalarında algılanan acılık arttıkça yeme hızının yavaşladığını ve tüketilen miktarın azaldığını gözlemledi.

Bu bulgu, acı yiyeceklerin sadece metabolizma üzerindeki etkileriyle değil, aynı zamanda yeme davranışları üzerindeki psikolojik etkileriyle de kilo kontrolüne yardımcı olabileceğini düşündürüyor.

Acı biberlere karakteristik acılığını veren bileşik kapsaisindir. Bu bileşiğin canlı organizmalarda ısı üretimini tetiklediği ve metabolizma hızını artırdığı düşünülüyor. Piedmont Atlanta Hastanesi Klinik Diyetisyeni Haley Robinson, kapsaisinin vücut ısımızı yükselttiğini, metabolizmamızı hızlandırdığını ve dolayısıyla kalorileri daha hızlı yakmamızı sağladığını belirtti. Araştırmalar, kapsaisinin metabolizma hızımızı %5'e kadar artırabileceğini ortaya koyuyor.

ACI BİBERLERİN İŞTAH ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Acı biber ve diğer baharatlar aynı zamanda iştah üzerinde de önemli bir etkiye sahip olabilir. Düzenli olarak bol baharatlı beslenen kişilerin gün boyunca daha az yemek yeme eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir.

Cleveland Clinic'ten kayıtlı diyetisyen Patricia Bridget Lane'e göre, kapsaisinin iştah ve tokluk hissini düzenleyen beyin bölgesi olan hipotalamus üzerinde etkili olduğuna dair bazı araştırmalar bulunuyor.

Carolina Reaper veya hayalet biber gibi çok acı biber türlerinin, daha fazla kapsaisin içermelerine rağmen, ekstra faydalar sağladığına dair henüz bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Kapsaisin, kırmızı biber ve pul biberin ana bileşeni olsa da, diğer biber türlerinin de benzer faydalar sunduğu tespit edilmiştir.

Harvard'daki araştırmacılar, düzenli olarak acı biber tüketen kişilerin kalp hastalığından ölüm riskinin daha düşük olduğunu ve neredeyse her gün baharatlı yiyecekler yiyenlerin, haftada sadece bir kez yiyenlere göre %14 daha düşük ölüm riskine sahip olduğunu belirtiyor.

Ancak, bu faydalara temkinli yaklaşmak ve tüketilen miktara dikkat etmek önemlidir. Rush Üniversitesi'nden doktor ve bilim insanı Dr. Thomas Holland, daha önce Medical News Today'e yaptığı açıklamada, acı biberlerin sıklıkla yüksek yağlı ve yüksek kalorili yiyeceklerle birlikte tüketildiğini, bunun da acı biber tüketiminin daha sık yüksek kalorili yiyecek tüketimiyle bağlantılı olabileceği anlamına geldiğini vurguladı. Bu nedenle, acı biberleri dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeninin parçası olarak tüketmek en iyisidir.