Katılımcıların bir kısmına genetiği değiştirilmiş domateslerden, diğer kısmına ise normal domateslerden yapılan çorbalar verilecek. Hangi grupta olduklarını ise bilmeyecekler. Ayrıca her gönüllü, güneş ışığına maruz kalma düzeyini ölçmek için UV sensörü taşıyacak.

John Innes Centre araştırmacıları tarafından geliştirilen bu domatesler, meyve ve yapraklarında yüksek miktarda D vitamini öncül maddesi biriktiriyor. Bu madde ışığa maruz kaldığında D3 vitaminine dönüşüyor.

İKİ YUMURTAYA EŞDEĞER

Her bir olgun domatesin, yaklaşık iki yumurta veya 28 gram ton balığı kadar D vitamini içerdiği ifade ediliyor. Bu miktar, günlük beslenme yoluyla D vitamini takviyesi için dikkate değer bir potansiyel sunuyor.

D vitamini; kalsiyum ve fosfor emiliminde kritik rol oynuyor, aynı zamanda kemik, diş ve kas sağlığını koruyor. Eksikliği depresyon, demans ve bazı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor. D vitamini, güneş ışığıyla ciltte doğal olarak üretilebilse de, özellikle kış aylarında ve bitkisel beslenen bireylerde yetersizlik sık görülüyor.

Proje lideri Cathie Martin, insanların genellikle vitamin takviyesi aldığını ancak yeni ıslah teknikleri sayesinde, taze besinlerin baştan itibaren mikro besinlerle zenginleştirilebileceğini belirtti. Martin, bu yaklaşımın toplum sağlığına katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Aynı araştırma ekibi daha önce de antioksidan bakımından zengin mor renkli genetiği değiştirilmiş domatesler geliştirmişti.