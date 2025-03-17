Biri tarafından takip edilen genç kadın, her gün kapısına bırakılan bir notla karşılaşıyordu. Notta "HMU" (bana ulaş) yazıyordu. Notta kazan numaraya mesaj atan kadın aldığı ürkütücü mesaj karşısında şoke oldu.

NUMARAYI TERSTEN ARAYINCA GERÇEK ÇIKTI

Mesajlaşmalar sırasında kimliğini gizleyen kişi, kadının her hareketini bildiğini söyleyerek, yalnız kaldığından yeniden kendisiyle iletişime geçmesini istedi. Kadın ise numarayı tersten arattığında şok edici gerçeği öğrendi. Mesajları atan kişi, kendisinden yaşça büyük olan komşusuydu.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Kadın, komşusunun ailesini izlediğini, dışarı çıktıklarında onları takip ettiğini fark edince polise şikayette bulundu. Sosyal medyada mesajlar yayınlayan kadın çok fazla destek aldı. Ayrıca kadın ve ailesi yasal yollarla korumaya alındı.