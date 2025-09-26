Velilerin şikayetleri üzerine okul yönetimi, sınıf mobilyalarının yenilenmesinin velilerin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Ardından sınıf sorumlusu, velilere gönderdiği mesajda, yeni masa ve sıraların kişi başı 2 bin 250 TL karşılığında temin edilebileceğini duyurdu.

Bu öneri üzerine WhatsApp grubunda bir anket düzenlendi. Ankete katılan 30 veliden 23’ü “hayır” oyu verirken, yalnızca 7 veli “evet” dedi. Tepkili veliler, devlet okulunda demirbaşların yenilenmesinin kamu kaynaklarıyla yapılması gerektiğini savundu.

Bazı veliler, eğitim ortamının iyileştirilmesini desteklediklerini ancak bu yükün ailelerin omuzlarına yüklenmesini doğru bulmadıklarını ifade etti. “Demirbaşlar velinin değil, devletin sorumluluğundadır” görüşünü dile getiren veliler, talep edilen ücretin kabul edilemez olduğunu belirtti.