Araştırmacılar, belirli miktarda tüketilen yer fıstığının beyindeki insülin tepkisini değiştirdiğini belirledi. Elde edilen sonuçlar, yaşa bağlı hafıza kaybının önlenmesine yönelik çalışmalar açısından dikkat çekici bulundu. 16 HAFTA BOYUNCA HER GÜN TÜKETTİLER Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırmaya, 60 ile 75 yaşları arasında 31 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcılar, 16 hafta boyunca her gün 60 gram tuzsuz ve kabuklu kavrulmuş yer fıstığı tüketti. Araştırmacılar, bu dönemde elde edilen sonuçları katılımcıların yer fıstığı tüketmediği dönemle karşılaştırdı. Beyin görüntülemelerinde, hafızayla ilişkili bazı bölgelerin insüline verdiği yanıtta olumlu değişimler tespit edildi. İnsülinin yalnızca kan şekerini düzenlemediği, aynı zamanda sinir hücreleri arasındaki iletişimde de önemli rol oynadığı belirtildi. HAFIZA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ DİKKAT ÇEKTİ Araştırma ekibinin daha önce gerçekleştirdiği çalışmada, aynı miktarda yer fıstığı tüketiminin beyne giden kan akışını yüzde 3,6 artırdığı ve sözel hafıza performansında yüzde 5,8 iyileşme sağladığı belirlenmişti. Uzmanlar, yer fıstığının içerdiği sağlıklı yağlar, lif, vitaminler ve minerallerin bu sonuçlarda etkili olabileceğini değerlendiriyor. Ancak araştırmanın yalnızca 31 kişiyle gerçekleştirilmesi nedeniyle sonuçların daha geniş çalışmalarla doğrulanması gerekiyor. Bulgular, yer fıstığının Alzheimer hastalığını önlediği veya hafıza kaybını kesin olarak engellediği anlamına gelmiyor.

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