Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Dr. Nisa Aslam kalp sağlığından metabolizmaya kadar vücuda pek çok fayda sağlayan kırmızı ve mor renkli beş temel besini açıkladı.

Uzmanlar, renkli meyve ve sebzelere güçlü renklerini veren antosiyanin pigmentlerinin yanı sıra polifenol ve resveratrol bileşiklerinin kronik hastalık risklerini ciddi oranda düşürdüğünü belirtti.

Dr. Aslam’ın öne çıkardığı beş besin ve sağlığa olan etkileri şöyle sıralandı:

Boombites kırmızı üzümü

Sıradan sofra üzümlerinden farklı olarak etli kısmından çekirdeğine kadar koyu kırmızı-mor renge sahiptir. Geleneksel koyu renkli üzümlere kıyasla 6 kat daha fazla antosiyanin içerir. Zengin polifenol içeriğiyle kalp-damar hastalığı riskini %46'ya varan oranlarda düşürebilir.

Yaban mersini

İçerdiği polifenollerin %60’ını oluşturan antosiyaninler sayesinde güçlü bir antioksidan deposudur. Yulaf ve yoğurtla tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Kırmızı soğan

Özellikle dış kabuğunda yüksek antosiyanin barındıran kırmızı soğan, aynı zamanda tansiyonu (kan basıncını) düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlanan kuersetin maddesini içerir.

Böğürtlen

Yüksek antosiyanin içeriği sayesinde yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve bel çevresi yağlanması gibi sorunların birleşimi olan metabolik sendrom riskine karşı koruma sağlar.

Kırmızı lahana

Tam 36 farklı antosiyanin türü barındıran bu sebze, kalp sağlığını desteklemenin yanı sıra yüksek C vitamini ve lif oranıyla sindirim sistemini düzenler.

DOMATES SUYU DA LİSTEDE

Ayrıca beslenme uzmanlarının domates suyunun faydalarına da dikkat çektiği aktarıldı. A, C, K ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum bakımından zengin olan domates suyu, %94'lük su oranıyla hem vücudun sıvı dengesini koruyor hem de metabolizmayı destekliyor.