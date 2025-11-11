Defne yaprağı, birçok ülkede yemeklerin vazgeçilmez aromatik bitkisi olarak başı çekiyor. Ancak bu bitkinin tek mahareti mutfakta değil. Pek çok kişinin, özellikle de Fransızların yatmadan önce yastığının altına bir adet defne yaprağı koyma alışkanlığı edindiği ortaya çıktı.

Defne yaprağı, geleneksel olarak böcekleri kovma, sindirimi kolaylaştırma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve solunum sorunlarını hafifletme gibi birçok faydasıyla bilinir.

Ancak yatak odasındaki rolü bambaşka.

Fransız web sitesi 'Ça m'Intéresse'ye göre, defne yaprağı yatmadan önce kullanıldığında oldukça etkili bir "doğal sakinleştirici" görevi görüyor.

Siteye göre, bu bitkinin rahatlatıcı özellikleri bulunuyor. Bu özellikler, modern çağın en büyük sorunlarından olan ve dinlenmeyi önemli ölçüde bozan sinir sistemini sakinleştirmeye ve kaygıyı (anksiyete) azaltmaya yardımcı oluyor.

Teoriye göre, yastığın altına yerleştirilen bir defne yaprağı, gece boyunca hafif ve rahatlatıcı aromasını serbest bırakarak daha sakin, kesintisiz ve dinlendirici bir uyku sağlıyor.

Öte yandan bu teoriyi destekleyecek veya defnenin uyku üzerindeki bu potansiyel yararlılığını kanıtlayacak bilimsel kanıt henüz yok. Yastık altı defne yaprağı şu an için bilimsel bir gerçekten çok, kulaktan kulağa yayılan ve "deneyenin kendini daha iyi hissettiği" modern bir halk inanışı olarak öne çıkıyor.