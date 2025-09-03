Bazen yalnız bazen ise kardeşiyle hazine avına çıkan Avustralyalı Tyler Mahoney, altın aramayı bir meslek haline getirdi. En son 5 milyon lira değerinde bir altın bulan Mahoney, katıldığı bir YouTube yayında altın haritasını ve şehirleri paylaştı. Favori şehirlerini açıklayan Mahoney, hazine avcılarını da heyecanlandırdı.

Yıllardır altın bulmak için kazı yapan Mahoney, altının en çok çıktığı şehirleri tek tek sıraladı. Mahoney, Bolivya, Peru, Yeni Zelanda, Kanada ve Alaska dahil pek çok bölgede çalıştığını, Yukon/Dawson City'yi eşsiz doğası ve yerel kültürü nedeniyle favorisi ilan etti. ABD'de Nevada, Kaliforniya ve Alaska’nın öne çıkan altın bölgeleri arasında olduğunu belirtti.

100 BİN DOLARLIK ANA KAYNAK BULDULAR

Mahoney, ayrıca kardeşiyle bir tepede çalışırken yaklaşık 100 bin dolar değerinde altın içeren ironstone lode (ana kaynak) bulduklarını da aktardı. Çoğu zaman allüvyon altın (serbest taneler) aradıklarını söyleyen Mahoney, büyük parçaları "nugget primi" nedeniyle ham haliyle sattıklarını, cevherdeki ince altını ise kırıp öğüterek panlama ve cihazlarla ayırıp külçe haline getirip darphaneye yolladıklarını belirtti.