Her konuda yaptığı açıklamalarla sık sık tartışma yaratan Sevda Türküsev, bu defa Pınar Altuğ’un yoga pozlarını hedef aldı. Türküsev, “Neden paylaşıyorlar bu görüntüleri, ben oraya takıldım” diyerek şunları söyledi:

“Kocası rahatsız olmayabilir. Kadınların koruma kalkanı genelde kocaları ya da sevgilileri oluyor. Onlar devreye girince fazla laf edemiyorsun. Ben baktığımda rahatsız edici bir şey görmüyorum ama bana göre normal değil. Bu görüntüleri doğru bulmayanlar geri kafalı değil, farklı bir bakış açısına sahipler.”

Türküsev ayrıca, “Yoga mı yapıyor, pilates mi belli değil. İlla bir erkeğin ayaklarının üzerinde poz vermek zorunda mı? Ben de pilates yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“Güzel Bir Kadın Değil” Çıkışı

Sözlerine devam eden Türküsev, Pınar Altuğ hakkında daha sert ifadeler kullanarak, “Bana göre Pınar Altuğ güzel bir kadın da değil. Bikinili fotoğraflarını gördüm, karın bölgesi… Niye paylaşıyorsun?” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Pınar Altuğ’dan Net Yanıt

Türküsev’in gündem olan sözleri, başarılı oyuncuya da soruldu. Pınar Altuğ ise kendine yöneltilen soruya, “Hiçbir şey. İstediğimi dinleyip, istemediğimi duymama hakkına sahibim” diyerek kısa ve net bir yanıt verdi. Böylece Altuğ, Türküsev’in yorumlarını yok saymış oldu.