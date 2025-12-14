Yeni yıla sayılı günler kala yasa dışı bahis sitelerinin sık kullandığı ‘yılbaşı’ çekilişi tuzakları yeniden gündeme geldi. "250 TL yatır, çekilişe katıl", "Bilet al, büyük ödül seni bekliyor" gibi sloganlarla hazırlanan sahte ilanlar, sosyal medya kullanıcılarını ‘telefon yada binlerce liralık ödül’ vaadiyle vatandaşın dikkatini çekmeye çalışıyorlar.

DOLANDIRICILARDAN YENİ TUZAK

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, bu ilanların sitelerine para yatıran siteye bir daha erişim sağlayamıyor. Vaat edilen çekilişin hiçbir zaman gerçekleşmediğini fark eden sosyal medya kullanıcıları ise dolandırıcıların avına düşüyor.

Dolandırıcılar, çok sayıda kullanıcıya ödül kazandığı söylenerek, kargo teslim ücreti alıp kandırıyor.

Avukat Eren, ilaç ve sağlık ürünlerinin sosyal medyada satışı, reklamı veya çekiliş yoluyla pazarlanmasının da suç olduğunu işaret ederek, “Faizle borç para verilmesi tefecilik suçudur ve 2 ila 6 yıl hapis cezası öngörülmektedir” dedi.

ASTROLOJİ, ENERJİ TEMİZLİĞİ YENİ TREND

Diğer yandan sosyal medyada 'kişiye özel astroloji danışmanlığı', 'enerji temizliği' ve 'evlilik tarihi' gibi spiritüel gibi hizmetlere ilişkin çekilişler üzerinden de dolandırma vakaları sürüyor.

Emniyet kaynakları ve avukatlar, çekiliş ve kampanya adı altında yürütülen yasadışı para trafiğine karşı vatandaşlara uyarıda bulunuyor.