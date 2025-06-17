‘Potadan Patiye’ projesiyle A Milli Basketbol Takımlarının FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakaları boyunca attığı her sayı, 5 kilo mama olarak Kurtaran Ev Derneği aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırılacak.
Proje kapsamında Kadın ve Erkek A Milli Basketbol takımlarının yaz boyunca sürecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası maçları sırasında attığı her sayı için 5 kilo mama Kurtaran Ev Derneği’ne bağışlanacak.
Kampanya süresince platformun müşterileri de ‘Patili Dostlara Destek Sayfası’ üzerinden projeye katkı sağlayabilecek.