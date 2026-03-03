42 yaşındaki İspanyol teknik direktör Ruben Selles, 2025 haziran ayında Hull City, 2025 eylül ayında Sheffield United ve 2 Mart 2026'da Real Zaragoza'dan kovularak; toplamda 10 ayda 3 kulüpten kovulan teknik adam olarak futbol tarihine geçti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de 6 Aralık 2024'te göreve gelen Selles, 28 maçta 1.21 puan ortalamasıyla takımın başında yer aldı ve 30 Haziran 2025'te görevine son verildi.

Hull City'nin ardından hızla 1 Temmuz 2025'te bir başka Championship ekibi Sheffield United'a imza atan Selles, burada takımı yönettiği 6 maçın tamamında mağlubiyet aldı ve macerası oldukça kısa sürdü, anında bileti kesildi.

İŞLER KÖTÜYE GİTTİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Son olarak 20 Ekim 2025'te ülkesi İspanya'da Real Zaragoza ile sözleşme imzalayan Selles için işler burada da iyi gitmedi. La Liga 2'de 18 maç takımın başında görev alan Selles ve ekibi, yalnızca 18 puan toplayarak maç başına 1 puan ortalaması yakaladı. Son olarak 2 Mart 2026'da Selles'in buradaki görevine de son verildi.

Selles, gerek bu sezon yönettiği takımlar ile toplamda çıktığı 26 maçta topladığı 0.81 puan ortalamasıyla; gerekse 10 ay içinde 3 ayrı takımdan kovulmasıyla kısa sürede futbol tarihine geçti...