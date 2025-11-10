Kocaeli Dilova’da yaşanan yangın faciasında sinirleri alt üst eden detaylar ortaya çıkmaya başladı. 3’ü 18 yaşından küçük 6 kadın işçinin hayatını kaybettiği faciada, üretim ve dolum yapılan depo için bir vatandaşın CİMER’e yaptığı şikayet ve ona gelen cevap ortaya çıkarıldı.

Ayrıca deponun hemen 20 metre yanında devlete ait Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binasının yer alması da dikkatlerden kaçmadı.

15 çalışanın sigortasız çalıştığı ve pek çok çocuk işçinin yer aldığı deponun İŞKUR binasının yanında olması bu kadarına ‘artık pes’ dedirtti. Depoda yangının çıktığı ikinci kısmın kaçak olarak yapıldığı ve bunun 2021 yılında tespit edildiği belirlendi.

Kaçak kat için yıkım kararında Dilova Belediyesi Başkan Yardımcısı Edip Bingöl’ün imzasının yer aldığı ancak hiçbir aksiyonun alınmadığı faciadan sonra görüldü. İmar planında binanın yer aldığı 2 parsellik alan da konut olarak gözüküyor.

GEÇEN YIL ŞİKAYET EDİLDİ

CİMER’e geçen yıl söz konusu iş yeri hakkında yapılan şikayette; çocuk işçi ve sigortasız işçi sorununa değinildi. İş güvenliğinin bulunmadığı belirtildi.

Ancak CİMER, denetim yapması gereken kurumları devreye sokmak yerine şikayet eden vatandaştan sorunlar hakkında detaylı bilgi isteyip şu cevabı verdi:

CİMER’DEN ŞOK CEVAP

“İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenmesi için alınmayan tedbirlerin ne olduğu, işçilerin bundan nasıl etkilendiği, iş yerinin ünvanı, adresi ve iletişim bilgileri ve çocuk işçilerin yaşı ve kimlik bilgilerinin paylaşılması gerekiyor.”

CİMER yetkilisi, şikayetçi vatandaşa bu koşulların gerçekleşmesi halinde işlem yapılacağı bilgisini verdi.