Hayali toplantılar, hayali mal alımları ve sahte faturalarla 400 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı belirlenen Kültür Turizm Bakanlığı’na bağlı Yunus Emre Vakfı ve Enstitüsünde yeni bulgular ortaya çıktı. Sanıklar suçtan elde edilen gelirle, anne, baba, eş, kardeş ve kendilerine ev, araba, arsa, tarla ve hatta traktör bile aldılar. Banka hesaplarında da 326 milyon 924 bin liralık para giriş-çıkışı belirlendi.

ANNEYE KİRALIK KASA

Hayali işler için sahte faturalar kesen firma sahipleri ile ‘’Ödeme emri veren’’ vakıf görevlilerinin anneleri adına kiraladıkları banka kasaları da bulundu. Mal varlıklarına el konulurken ihale evrakları, satın alma dosyaları, tutanaklar, teklif mektupları ve piyasa araştırma raporları da hayali çıktı. Türk dil ve kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan Vakıfta 23 sanığın Orta Asya Cumhuriyetleri ile Brüksel’de toplantı ve seminerler düzenlenmiş gibi gösterip hayali organizasyonlar için yüksek miktarlı faturalar kestikleri belirlendi. Tek ortaklı ve bürosu bile olmayan bu firmaların züccaciye, beyaz eşya, boya, badana, yalıtım, dezenfektan, tadilat, tabela matbaa gibi hayali işler ve satışlar için de fatura kesip vakıftan para tahsil ettikleri ortaya çıktı.

HER ŞEY HAYAL ÜRÜNÜ

Kamu Denetimi ve Yolsuzlukla Mücadeleden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yeni bulguları SÖZCÜ’ye açıkladı “İhale evrakları, satın alma dosyaları, tutanaklar, teklif mektupları ve piyasa araştırma raporları hayali ve uydurma çıktı’’ dedi.

CHP’li Yavuzyılmaz, tartışmaların odağındaki vakıf ile ilgili yeni bulguları Emin Özgönül’e anlattı.

Soruşturmada ulaşılan bulgular

-Daire Başkanı Bodrum Yalıkakavak’ta kendisine dubleks ev, eşine arsa, anne ve babasına birer tarla aldı. Kendisine bir traktör de alırken eşine 2 araba, babasına da cip hediye etti.

-Vakıf Müdürü Dikmen’de bir ev ve araç aldı, annesi adına 2 adet banka kasası kiraladı.

-Başka bir Daire Başkanı da eşi adına arsa ve bir araba aldı.

Vakıf ile iş yapan firma sahibi bir ev, oğluna Mercedes, kendisine Ford, annesine tarla aldı.

-Bir başka firma sahibi de annesine Karapınar ve Çubuk’ta 2 tarla alırken, Ziraat Bankası’nda annesi adına kasa kiraladı.

90 milyon giriş 108 milyon çıkış

-Vakıf ile iş yapan bir firma sahibinin kendisi, eşi, oğlu ve annesinin banka hesaplarında 90,5 milyon lira para girişi, 108.7 milyon lira para çıkışı saptandı.

-Annesinin 1.4 milyon, oğlunun 1.2 milyon ve kendisinin de hesabından 1 milyon 39 bin lira nakit para çekildiği anlaşıldı.

-Vakıftaki bir Daire Başkanının eşi ve babasının hesaplarında 14 milyon para girişi 15.6 milyon para çıkışı saptandı.

-Vakıf Müdürü ve annesinin hesabında 8.8 milyon para girişi 2.7 milyon da para çıkışı oldu. -Diğer Vakıf Müdürü ile eşinin hesabında 6,5 milyon lira para girişi, 4.3 milyon lira para çıkışı saptandı.

-Bir firma sahibinin kendisi ve annesinin hesabında 12.2 milyon para girişi 11.9 milyon para çıkışı oldu.

-Diğer firma sahibinin hesabında ise 18.6 milyon para girişi 16. 89 milyon para çıkışı oldu.

-Şüphelilerin hesaplarında toplam para giriş ve çıkışı 326 milyon 924 bin lira oldu.

Yunus Emre der ki; Mal sahibi mülk sahibi, Hani bunun ilk sahibi, Mal da yalan mülk de yalan, Var gel biraz da sen oyalan.

Yunus Emre’nin kemikleri sızlıyor

Dünyanın en dürüst dervişinin adını da kirlettiler

Yunus Emre Vakfı’ndaki büyük hırsızlık öfkenin yanı sıra bir yürek sızısı yaratıyor. Yunus Emre adıyla “yolsuzluk” kelimesinin yan yana kullanmak zorunda bırakılmak insana dokunuyor.

Türk tarihinin en önemli halk kahramanlarından biri Yunus Emre. Kendini dünyadan soyutlamış, “Bana seni gerek seni” diyerek Allah aşkına ömrünü vermiş bir derviş. Dürüstlük, saflık, insanlık timsali, sulh ve kalplere güzellik tohumları atan bir tarihin övünç şahsiyeti...

“Gönlü taş olanın dilinden zehir tüter” demiş, yaradılanı hoş görmüş, yaradandan ötürü...

Türk hak ve halk ozanını kültür tarihimizden çıkarın, geriye koca bir boşluk kalır.

“Zulümle zenginleşenin, sonu berbat olur” diyen bir yüce gönüllü insanı, hırsızlıkla aynı cümlede kullandıranlar utanır mı bilinmez ama biz utandık!