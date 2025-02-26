Yaşanan iklim değişiklikleri ve dünya nüfusunun artmasıyla beraber tarım da etkilenmeye başladı. Bundan dolayı insanların sebze ve meyvelere olan erişimi de azaldı. BM yetkilileri, bu küresel ısınma ve iklim değişiminden dolayı, gelecekte tüketilecek olan bitkinin hangisi olacağını açıkladı.

KURAKLIĞA BİR TEK O DAYANIYOR

Sıcaklık ve kuraklığa dayanıklı olan bitkiler arasında yer alan kaktüsün geleceğin gıdası olacağı düşünülüyor. Sadece kuraklığa karşı dayanıklılığıyla değil ayrıca sağlık için de iyileştirici bir etkiye sahip. Hızlı hasat edilmesinden dolayı da maliyeti bir bitki.

A VE C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN

Türkiye'de de Hint İnciri, Frenk inciri ve dikenli incir olarak biliniyor. A ve C vitamini açısından zengin olan bu kaktüsler tam bir şifa kaynağı. İçerisinde bulunan yüksek lif ve antioksidanlardan dolayı bağışıklığa iyi geliyor ve sindirimi düzenliyor.

EKİMİ VE HASADI MALİYETSİZ

Tarım dostu olarak da bilinen kaktüs, ekimi ve hasadı da oldukça maliyetsiz. Kaktüsler ayrıca erozyonu önler ve çölleşmeyle mücadele eder. Hem besleyici hem de çevresel açıdan önemli bir bitki olan kaktüs geleceğin gıdaları arasında yerini alacağa benziyor.