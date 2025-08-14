CHP, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alındığı operasyonların ardından tüm CHP'li belediye başkanlarını Genel Merkez'e davet etmişti.
5 Temmuz’da Merkez Yönetim Kurulu, 6 Temmuz’da Parti Meclisi olağanüstü toplantılarını düzenleyen CHP, 10 Temmuz'daki toplantının konusunu ise, "Halkın Belediyesi, Halkın İradesi" ilan etmişti.
ÇERÇİOĞLU'NUN ELİNİ SIKMAMIŞ!
Salona gelen CHP lideri Özgür Özel salonda bulunan; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candar Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile tek tek tokalaşırken; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile tokalaşmadığı ortaya çıktı.
İşte o anlar: