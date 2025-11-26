Ağrı’da taş duvar ustası bir babanın, ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen FGM Anonim Şirketi, FGM GmbH Almanya ve FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, kardeşleriyle birlikte tek odalı bir evde büyüdüğünü anlattı.

Okula 10 kilometrelik yolu yürüyerek gittiklerini söyleyen Koça, babasının taş duvar örerken parçalanan ellerini çocukluk hafızasına kazınan en derin görüntü olarak tanımladı. Henüz 10 yaşındayken Kars’ta bir inşaat ustasının yanında çalışmaya başlayan ve çadırda kalarak harç hazırlayan iş insanı, “Aslında emeği orada öğrendim” dedi.

Zor şartlar altında ailesine destek olmaya çalıştığını anlatan Koça, ailesinin Bursa’ya taşınmasıyla birlikte inşaat sektöründe daha büyük adımlar atmaya başladığını belirtti. Babasının, yapımı henüz tamamlanmamış eve naylon kaplı pencerelerle yerleşmesini ise “Rahatsız olduğu kira hayatından kurtulma isteğiydi” sözleriyle anlattı.



750 TL MAAŞ İÇİN TÜM RİSKLERİ GÖZE ALDI

Hayat hikayesini StoryBox'a anlatan Koça, askerlik dönüşünde İstanbul’a taşınma kararı aldı.İlk olarak bir okul inşaatı ihalesiyle sektöre adım attı. Ancak daha büyük şirketlerde kendini geliştirmek istediğini, bu nedenle ciddi gelir kaybını göze alarak 750 TL maaşla çalışmayı kabul ettiğini ifade etti.

“Babam sakın girme dedi. Ama hayatımda ilk kez babamın sözünü dinlemedim” diyen genç girişimci, bu süreçte hem projeciliği öğrendiğini hem de akşamları kurslara giderek teknik bilgisini geliştirdiğini söyledi.

2013 yılında ilk şahıs şirketini kurarak konut üretimine başlayan Koça, 2014’te FGM’yi kurarak kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attı. Doğru lokasyon analizinin proje geliştirmede en kritik unsur olduğunu belirterek, kısa sürede bölgesinde aranan proje geliştiricilerinden biri hâline geldiğini ifade etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na komşu konumda 256 odalı beş yıldızlı otel ve tıp merkezi projeleri geliştirdiklerini aktaran iş insanı, sağlık turizmiyle konaklamayı birleştiren bu model sayesinde otelin sürekli doluluk oranına ulaştığını söyledi.



'KOLAY PARA DİYE BİR ŞEY YOK'

Hayatının her aşamasında babasından aldığı öğütleri benimsediğini vurgulayan Koça, “Paraya değil insanlara değer ver. Dostların varsa paraları zaten senindir” sözlerini bugün hâlâ rehber edindiğini dile getirdi.

20 yıllık ticari deneyiminde kolay kazanılan paranın gerçekte var olmadığını gördüğünü belirterek, “Zorluklar benim şansım oldu. Bugünün kıymetini o yıllar sayesinde biliyorum” dedi.

2013’te başlayan girişimcilik yolculuğunun ardından şirketini kurumsal bir yapıya taşıdığını anlatan Koça, 2022’de Maysa Turizm’in kurulmasıyla halka arz vizyonunun somutlaştığını söyledi. 22 Mart 2024’te SPK’ya yapılan başvurunun ardından Aralık 2024’te FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dönüşüm sürecinin tamamlandığını belirterek, “Bugün güçlü finansal yapımız ve şeffaf yönetim anlayışımızla yeni bir sayfa açıyoruz” ifadelerini kullandı.