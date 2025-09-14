Apple’ın tanıttığı AirPods Pro 3 modeliyle öne çıkan Canlı Çeviri (Live Translation) özelliği, AirPods 4 (ANC destekli) ve AirPods Pro 2 modellerine de getirilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcılar AirPods aracılığıyla farklı dilleri konuşan kişilerle doğal bir şekilde iletişim kurabilecek. Karşı taraf da AirPods kullanıyorsa çeviri anında her iki tarafa aktarılacak. Eğer karşı tarafta kulaklık yoksa, çeviri iPhone ekranında yazılı veya sesli olarak sunulacak.

İLK DESTEKLENEN DİLLER BELLİ OLDU

Başlangıçta İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce ve İspanyolca desteklenecek. İtalyanca, Japonca, Korece ve Çince desteğinin ise 2025’in ilerleyen dönemlerinde eklenmesi planlanıyor. Özellik, iOS 26 güncellemesinin 15 Eylül’de yayımlanmasıyla birlikte kullanıma sunulacak.

RAKİPLER YARIŞA GİRDİ

Apple’ın bu adımı sektördeki rekabeti kızıştırdı. Samsung Galaxy S24 serisinde, Meta’nın Ray-Ban akıllı gözlüklerinde ve Samsung Galaxy Buds Core, Acer AI TransBuds ile Honor Earbuds Open modellerinde de benzer canlı çeviri özellikleri bulunuyor.

TERCÜMANLIK DESTEĞİ SON BULACAK

Gerçek zamanlı ve çift yönlü çeviri yapabilen bu kulaklıklar sayesinde kullanıcıların tercüman desteğine ihtiyaç duymadan iletişim kurması mümkün hale geliyor. Bu da hem günlük yaşamda hem de iş dünyasında yabancı dil engelini büyük ölçüde ortadan kaldıracak.